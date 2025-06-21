- 成長
トレード:
514
利益トレード:
479 (93.19%)
損失トレード:
35 (6.81%)
ベストトレード:
209.75 CNY
最悪のトレード:
-583.14 CNY
総利益:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
総損失:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
最大連続の勝ち:
75 (1 137.50 CNY)
最大連続利益:
2 086.97 CNY (58)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
46.90%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
20.23
長いトレード:
81 (15.76%)
短いトレード:
433 (84.24%)
プロフィットファクター:
6.48
期待されたペイオフ:
26.68 CNY
平均利益:
33.86 CNY
平均損失:
-71.51 CNY
最大連続の負け:
3 (-296.07 CNY)
最大連続損失:
-583.14 CNY (1)
月間成長:
5.77%
年間予想:
70.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CNY
最大の:
677.94 CNY (4.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (677.94 CNY)
エクイティによる:
21.35% (14 416.88 CNY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +209.75 CNY
最悪のトレード: -583 CNY
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 137.50 CNY
最大連続損失: -296.07 CNY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
