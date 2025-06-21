シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
514
利益トレード:
479 (93.19%)
損失トレード:
35 (6.81%)
ベストトレード:
209.75 CNY
最悪のトレード:
-583.14 CNY
総利益:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
総損失:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
最大連続の勝ち:
75 (1 137.50 CNY)
最大連続利益:
2 086.97 CNY (58)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
46.90%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
20.23
長いトレード:
81 (15.76%)
短いトレード:
433 (84.24%)
プロフィットファクター:
6.48
期待されたペイオフ:
26.68 CNY
平均利益:
33.86 CNY
平均損失:
-71.51 CNY
最大連続の負け:
3 (-296.07 CNY)
最大連続損失:
-583.14 CNY (1)
月間成長:
5.77%
年間予想:
70.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CNY
最大の:
677.94 CNY (4.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.06% (677.94 CNY)
エクイティによる:
21.35% (14 416.88 CNY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +209.75 CNY
最悪のトレード: -583 CNY
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 137.50 CNY
最大連続損失: -296.07 CNY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Exploid28
30 USD/月
47%
0
0
USD
68K
CNY
28
0%
514
93%
100%
6.47
26.68
CNY
21%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください