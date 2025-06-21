- Прирост
Всего трейдов:
514
Прибыльных трейдов:
479 (93.19%)
Убыточных трейдов:
35 (6.81%)
Лучший трейд:
209.75 CNY
Худший трейд:
-583.14 CNY
Общая прибыль:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Общий убыток:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (1 137.50 CNY)
Макс. прибыль в серии:
2 086.97 CNY (58)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
46.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.23
Длинных трейдов:
81 (15.76%)
Коротких трейдов:
433 (84.24%)
Профит фактор:
6.48
Мат. ожидание:
26.68 CNY
Средняя прибыль:
33.86 CNY
Средний убыток:
-71.51 CNY
Макс. серия проигрышей:
3 (-296.07 CNY)
Макс. убыток в серии:
-583.14 CNY (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CNY
Максимальная:
677.94 CNY (4.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (677.94 CNY)
По эквити:
20.45% (13 812.64 CNY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +209.75 CNY
Худший трейд: -583 CNY
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 137.50 CNY
Макс. убыток в серии: -296.07 CNY
