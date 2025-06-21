СигналыРазделы
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
514
Прибыльных трейдов:
479 (93.19%)
Убыточных трейдов:
35 (6.81%)
Лучший трейд:
209.75 CNY
Худший трейд:
-583.14 CNY
Общая прибыль:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Общий убыток:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (1 137.50 CNY)
Макс. прибыль в серии:
2 086.97 CNY (58)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
46.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
20.23
Длинных трейдов:
81 (15.76%)
Коротких трейдов:
433 (84.24%)
Профит фактор:
6.48
Мат. ожидание:
26.68 CNY
Средняя прибыль:
33.86 CNY
Средний убыток:
-71.51 CNY
Макс. серия проигрышей:
3 (-296.07 CNY)
Макс. убыток в серии:
-583.14 CNY (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CNY
Максимальная:
677.94 CNY (4.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.06% (677.94 CNY)
По эквити:
20.45% (13 812.64 CNY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +209.75 CNY
Худший трейд: -583 CNY
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 137.50 CNY
Макс. убыток в серии: -296.07 CNY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Exploid28
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
68K
CNY
28
0%
514
93%
100%
6.47
26.68
CNY
20%
1:40
