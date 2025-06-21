- Croissance
Trades:
237
Bénéfice trades:
230 (97.04%)
Perte trades:
7 (2.95%)
Meilleure transaction:
123.05 CNY
Pire transaction:
-66.99 CNY
Bénéfice brut:
5 105.10 CNY (51 425 pips)
Perte brute:
-190.17 CNY (1 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (1 137.50 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
1 568.81 CNY (73)
Ratio de Sharpe:
0.99
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
37.41%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
73.37
Longs trades:
9 (3.80%)
Courts trades:
228 (96.20%)
Facteur de profit:
26.84
Rendement attendu:
20.74 CNY
Bénéfice moyen:
22.20 CNY
Perte moyenne:
-27.17 CNY
Pertes consécutives maximales:
1 (-66.99 CNY)
Perte consécutive maximale:
-66.99 CNY (1)
Croissance mensuelle:
4.41%
Prévision annuelle:
53.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CNY
Maximal:
66.99 CNY (0.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.14% (66.99 CNY)
Par fonds propres:
20.04% (1 598.77 CNY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|101
|GBPUSDrfd
|99
|EURJPYrfd
|18
|GBPJPYrfd
|9
|AUDJPYrfd
|8
|CHFJPYrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|377
|GBPUSDrfd
|331
|EURJPYrfd
|41
|GBPJPYrfd
|12
|AUDJPYrfd
|33
|CHFJPYrfd
|4
|USDJPYrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|25K
|GBPUSDrfd
|19K
|EURJPYrfd
|2.8K
|GBPJPYrfd
|1.2K
|AUDJPYrfd
|1.9K
|CHFJPYrfd
|105
|USDJPYrfd
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
