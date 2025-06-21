SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
230 (97.04%)
Perte trades:
7 (2.95%)
Meilleure transaction:
123.05 CNY
Pire transaction:
-66.99 CNY
Bénéfice brut:
5 105.10 CNY (51 425 pips)
Perte brute:
-190.17 CNY (1 421 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (1 137.50 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
1 568.81 CNY (73)
Ratio de Sharpe:
0.99
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
37.41%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
73.37
Longs trades:
9 (3.80%)
Courts trades:
228 (96.20%)
Facteur de profit:
26.84
Rendement attendu:
20.74 CNY
Bénéfice moyen:
22.20 CNY
Perte moyenne:
-27.17 CNY
Pertes consécutives maximales:
1 (-66.99 CNY)
Perte consécutive maximale:
-66.99 CNY (1)
Croissance mensuelle:
4.41%
Prévision annuelle:
53.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CNY
Maximal:
66.99 CNY (0.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.14% (66.99 CNY)
Par fonds propres:
20.04% (1 598.77 CNY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 101
GBPUSDrfd 99
EURJPYrfd 18
GBPJPYrfd 9
AUDJPYrfd 8
CHFJPYrfd 1
USDJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 377
GBPUSDrfd 331
EURJPYrfd 41
GBPJPYrfd 12
AUDJPYrfd 33
CHFJPYrfd 4
USDJPYrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 25K
GBPUSDrfd 19K
EURJPYrfd 2.8K
GBPJPYrfd 1.2K
AUDJPYrfd 1.9K
CHFJPYrfd 105
USDJPYrfd 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.05 CNY
Pire transaction: -67 CNY
Gains consécutifs maximales: 73
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 137.50 CNY
Perte consécutive maximale: -66.99 CNY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Exploid28
30 USD par mois
28%
0
0
USD
52K
CNY
16
0%
237
97%
100%
26.84
20.74
CNY
20%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.