Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
514
Gewinntrades:
479 (93.19%)
Verlusttrades:
35 (6.81%)
Bester Trade:
209.75 CNY
Schlechtester Trade:
-583.14 CNY
Bruttoprofit:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Bruttoverlust:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (1 137.50 CNY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 086.97 CNY (58)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
46.90%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
20.23
Long-Positionen:
81 (15.76%)
Short-Positionen:
433 (84.24%)
Profit-Faktor:
6.48
Mathematische Gewinnerwartung:
26.68 CNY
Durchschnittlicher Profit:
33.86 CNY
Durchschnittlicher Verlust:
-71.51 CNY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-296.07 CNY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-583.14 CNY (1)
Wachstum pro Monat :
5.77%
Jahresprognose:
70.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CNY
Maximaler:
677.94 CNY (4.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (677.94 CNY)
Kapital:
21.35% (14 416.88 CNY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +209.75 CNY
Schlechtester Trade: -583 CNY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 137.50 CNY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -296.07 CNY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
