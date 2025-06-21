- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
514
Gewinntrades:
479 (93.19%)
Verlusttrades:
35 (6.81%)
Bester Trade:
209.75 CNY
Schlechtester Trade:
-583.14 CNY
Bruttoprofit:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Bruttoverlust:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (1 137.50 CNY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 086.97 CNY (58)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
46.90%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
20.23
Long-Positionen:
81 (15.76%)
Short-Positionen:
433 (84.24%)
Profit-Faktor:
6.48
Mathematische Gewinnerwartung:
26.68 CNY
Durchschnittlicher Profit:
33.86 CNY
Durchschnittlicher Verlust:
-71.51 CNY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-296.07 CNY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-583.14 CNY (1)
Wachstum pro Monat :
5.77%
Jahresprognose:
70.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CNY
Maximaler:
677.94 CNY (4.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.06% (677.94 CNY)
Kapital:
21.35% (14 416.88 CNY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +209.75 CNY
Schlechtester Trade: -583 CNY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 137.50 CNY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -296.07 CNY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
