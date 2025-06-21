SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
239
Kârla kapanan işlemler:
232 (97.07%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (2.93%)
En iyi işlem:
123.05 CNY
En kötü işlem:
-66.99 CNY
Brüt kâr:
5 157.40 CNY (51 642 pips)
Brüt zarar:
-190.17 CNY (1 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (1 137.50 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
1 568.81 CNY (73)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
37.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
74.15
Alış işlemleri:
9 (3.77%)
Satış işlemleri:
230 (96.23%)
Kâr faktörü:
27.12
Beklenen getiri:
20.78 CNY
Ortalama kâr:
22.23 CNY
Ortalama zarar:
-27.17 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-66.99 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-66.99 CNY (1)
Aylık büyüme:
4.47%
Yıllık tahmin:
54.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CNY
Maksimum:
66.99 CNY (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (66.99 CNY)
Varlığa göre:
20.04% (1 598.77 CNY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 101
GBPUSDrfd 99
EURJPYrfd 20
GBPJPYrfd 9
AUDJPYrfd 8
CHFJPYrfd 1
USDJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 377
GBPUSDrfd 331
EURJPYrfd 50
GBPJPYrfd 12
AUDJPYrfd 33
CHFJPYrfd 4
USDJPYrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 25K
GBPUSDrfd 19K
EURJPYrfd 3K
GBPJPYrfd 1.2K
AUDJPYrfd 1.9K
CHFJPYrfd 105
USDJPYrfd 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.05 CNY
En kötü işlem: -67 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 137.50 CNY
Maksimum ardışık zarar: -66.99 CNY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
