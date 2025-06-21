SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
479 (93.19%)
Negociações com perda:
35 (6.81%)
Melhor negociação:
209.75 CNY
Pior negociação:
-583.14 CNY
Lucro bruto:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Perda bruta:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (1 137.50 CNY)
Máximo lucro consecutivo:
2 086.97 CNY (58)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
46.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
20.23
Negociações longas:
81 (15.76%)
Negociações curtas:
433 (84.24%)
Fator de lucro:
6.48
Valor esperado:
26.68 CNY
Lucro médio:
33.86 CNY
Perda média:
-71.51 CNY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-296.07 CNY)
Máxima perda consecutiva:
-583.14 CNY (1)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CNY
Máximo:
677.94 CNY (4.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (677.94 CNY)
Pelo Capital Líquido:
21.35% (14 416.88 CNY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +209.75 CNY
Pior negociação: -583 CNY
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 137.50 CNY
Máxima perda consecutiva: -296.07 CNY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Exploid28
30 USD por mês
47%
0
0
USD
68K
CNY
28
0%
514
93%
100%
6.47
26.68
CNY
21%
1:40
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.