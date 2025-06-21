- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
479 (93.19%)
Negociações com perda:
35 (6.81%)
Melhor negociação:
209.75 CNY
Pior negociação:
-583.14 CNY
Lucro bruto:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Perda bruta:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (1 137.50 CNY)
Máximo lucro consecutivo:
2 086.97 CNY (58)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
46.90%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
20.23
Negociações longas:
81 (15.76%)
Negociações curtas:
433 (84.24%)
Fator de lucro:
6.48
Valor esperado:
26.68 CNY
Lucro médio:
33.86 CNY
Perda média:
-71.51 CNY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-296.07 CNY)
Máxima perda consecutiva:
-583.14 CNY (1)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CNY
Máximo:
677.94 CNY (4.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.06% (677.94 CNY)
Pelo Capital Líquido:
21.35% (14 416.88 CNY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +209.75 CNY
Pior negociação: -583 CNY
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 137.50 CNY
Máxima perda consecutiva: -296.07 CNY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
