Total de Trades:
514
Transacciones Rentables:
479 (93.19%)
Transacciones Irrentables:
35 (6.81%)
Mejor transacción:
209.75 CNY
Peor transacción:
-583.14 CNY
Beneficio Bruto:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (1 137.50 CNY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 086.97 CNY (58)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
46.90%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
20.23
Transacciones Largas:
81 (15.76%)
Transacciones Cortas:
433 (84.24%)
Factor de Beneficio:
6.48
Beneficio Esperado:
26.68 CNY
Beneficio medio:
33.86 CNY
Pérdidas medias:
-71.51 CNY
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-296.07 CNY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-583.14 CNY (1)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
70.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CNY
Máxima:
677.94 CNY (4.62%)
Reducción relativa:
De balance:
1.06% (677.94 CNY)
De fondos:
21.35% (14 416.88 CNY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +209.75 CNY
Peor transacción: -583 CNY
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 137.50 CNY
Pérdidas máximas consecutivas: -296.07 CNY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
