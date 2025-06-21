SeñalesSecciones
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
514
Transacciones Rentables:
479 (93.19%)
Transacciones Irrentables:
35 (6.81%)
Mejor transacción:
209.75 CNY
Peor transacción:
-583.14 CNY
Beneficio Bruto:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (1 137.50 CNY)
Beneficio máximo consecutivo:
2 086.97 CNY (58)
Ratio de Sharpe:
0.68
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
46.90%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
20.23
Transacciones Largas:
81 (15.76%)
Transacciones Cortas:
433 (84.24%)
Factor de Beneficio:
6.48
Beneficio Esperado:
26.68 CNY
Beneficio medio:
33.86 CNY
Pérdidas medias:
-71.51 CNY
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-296.07 CNY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-583.14 CNY (1)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
70.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CNY
Máxima:
677.94 CNY (4.62%)
Reducción relativa:
De balance:
1.06% (677.94 CNY)
De fondos:
21.35% (14 416.88 CNY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +209.75 CNY
Peor transacción: -583 CNY
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 137.50 CNY
Pérdidas máximas consecutivas: -296.07 CNY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
