- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
514
盈利交易:
479 (93.19%)
亏损交易:
35 (6.81%)
最好交易:
209.75 CNY
最差交易:
-583.14 CNY
毛利:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
毛利亏损:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
最大连续赢利:
75 (1 137.50 CNY)
最大连续盈利:
2 086.97 CNY (58)
夏普比率:
0.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
46.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.23
长期交易:
81 (15.76%)
短期交易:
433 (84.24%)
利润因子:
6.48
预期回报:
26.68 CNY
平均利润:
33.86 CNY
平均损失:
-71.51 CNY
最大连续失误:
3 (-296.07 CNY)
最大连续亏损:
-583.14 CNY (1)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CNY
最大值:
677.94 CNY (4.62%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (677.94 CNY)
净值:
20.45% (13 812.64 CNY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|181
|EURUSDrfd
|153
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|39
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|715
|EURUSDrfd
|634
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|199
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|32K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|6.9K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +209.75 CNY
最差交易: -583 CNY
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 137.50 CNY
最大连续亏损: -296.07 CNY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
68K
CNY
CNY
28
0%
514
93%
100%
6.47
26.68
CNY
CNY
20%
1:40