信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 47%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
514
盈利交易:
479 (93.19%)
亏损交易:
35 (6.81%)
最好交易:
209.75 CNY
最差交易:
-583.14 CNY
毛利:
16 217.35 CNY (182 669 pips)
毛利亏损:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
最大连续赢利:
75 (1 137.50 CNY)
最大连续盈利:
2 086.97 CNY (58)
夏普比率:
0.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
46.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
20.23
长期交易:
81 (15.76%)
短期交易:
433 (84.24%)
利润因子:
6.48
预期回报:
26.68 CNY
平均利润:
33.86 CNY
平均损失:
-71.51 CNY
最大连续失误:
3 (-296.07 CNY)
最大连续亏损:
-583.14 CNY (1)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CNY
最大值:
677.94 CNY (4.62%)
相对跌幅:
结余:
1.06% (677.94 CNY)
净值:
20.45% (13 812.64 CNY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 181
EURUSDrfd 153
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 39
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 715
EURUSDrfd 634
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 199
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 32K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 6.9K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +209.75 CNY
最差交易: -583 CNY
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 137.50 CNY
最大连续亏损: -296.07 CNY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Exploid28
每月30 USD
47%
0
0
USD
68K
CNY
28
0%
514
93%
100%
6.47
26.68
CNY
20%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载