시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Exploid28
Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 50%
AlfaForexRU-Real
1:40
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
526
이익 거래:
491 (93.34%)
손실 거래:
35 (6.65%)
최고의 거래:
283.25 CNY
최악의 거래:
-583.14 CNY
총 수익:
17 417.00 CNY (184 720 pips)
총 손실:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
연속 최대 이익:
75 (1 137.50 CNY)
연속 최대 이익:
3 091.64 CNY (39)
샤프 비율:
0.69
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
46.90%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
22.00
롱(주식매수):
81 (15.40%)
숏(주식차입매도):
445 (84.60%)
수익 요인:
6.96
기대수익:
28.35 CNY
평균 이익:
35.47 CNY
평균 손실:
-71.51 CNY
연속 최대 손실:
3 (-296.07 CNY)
연속 최대 손실:
-583.14 CNY (1)
월별 성장률:
5.43%
연간 예측:
65.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CNY
최대한의:
677.94 CNY (4.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.06% (677.94 CNY)
자본금별:
22.14% (15 176.98 CNY)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDrfd 185
EURUSDrfd 156
USDJPYrfd 54
AUDJPYrfd 44
EURJPYrfd 29
#SPX 26
GBPJPYrfd 17
USDCADrfd 5
EURAUDrfd 4
EURCADrfd 3
AUDNZDrfd 2
CHFJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDrfd 794
EURUSDrfd 697
USDJPYrfd 313
AUDJPYrfd 253
EURJPYrfd 102
#SPX 127
GBPJPYrfd 40
USDCADrfd 21
EURAUDrfd 40
EURCADrfd 38
AUDNZDrfd 3
CHFJPYrfd 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDrfd 33K
EURUSDrfd 30K
USDJPYrfd 14K
AUDJPYrfd 7.7K
EURJPYrfd 4.9K
#SPX 86K
GBPJPYrfd 2.1K
USDCADrfd 775
EURAUDrfd 634
EURCADrfd 366
AUDNZDrfd 52
CHFJPYrfd 105
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +283.25 CNY
최악의 거래: -583 CNY
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 137.50 CNY
연속 최대 손실: -296.07 CNY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 22:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Exploid28
월별 30 USD
50%
0
0
USD
69K
CNY
31
0%
526
93%
100%
6.95
28.35
CNY
22%
1:40
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.