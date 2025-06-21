- 자본
- 축소
트레이드:
526
이익 거래:
491 (93.34%)
손실 거래:
35 (6.65%)
최고의 거래:
283.25 CNY
최악의 거래:
-583.14 CNY
총 수익:
17 417.00 CNY (184 720 pips)
총 손실:
-2 502.87 CNY (5 013 pips)
연속 최대 이익:
75 (1 137.50 CNY)
연속 최대 이익:
3 091.64 CNY (39)
샤프 비율:
0.69
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
46.90%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
22.00
롱(주식매수):
81 (15.40%)
숏(주식차입매도):
445 (84.60%)
수익 요인:
6.96
기대수익:
28.35 CNY
평균 이익:
35.47 CNY
평균 손실:
-71.51 CNY
연속 최대 손실:
3 (-296.07 CNY)
연속 최대 손실:
-583.14 CNY (1)
월별 성장률:
5.43%
연간 예측:
65.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CNY
최대한의:
677.94 CNY (4.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.06% (677.94 CNY)
자본금별:
22.14% (15 176.98 CNY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|185
|EURUSDrfd
|156
|USDJPYrfd
|54
|AUDJPYrfd
|44
|EURJPYrfd
|29
|#SPX
|26
|GBPJPYrfd
|17
|USDCADrfd
|5
|EURAUDrfd
|4
|EURCADrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|794
|EURUSDrfd
|697
|USDJPYrfd
|313
|AUDJPYrfd
|253
|EURJPYrfd
|102
|#SPX
|127
|GBPJPYrfd
|40
|USDCADrfd
|21
|EURAUDrfd
|40
|EURCADrfd
|38
|AUDNZDrfd
|3
|CHFJPYrfd
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|33K
|EURUSDrfd
|30K
|USDJPYrfd
|14K
|AUDJPYrfd
|7.7K
|EURJPYrfd
|4.9K
|#SPX
|86K
|GBPJPYrfd
|2.1K
|USDCADrfd
|775
|EURAUDrfd
|634
|EURCADrfd
|366
|AUDNZDrfd
|52
|CHFJPYrfd
|105
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +283.25 CNY
최악의 거래: -583 CNY
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 137.50 CNY
연속 최대 손실: -296.07 CNY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
69K
CNY
CNY
31
0%
526
93%
100%
6.95
28.35
CNY
CNY
22%
1:40