Elvira Grunina

Exploid28

Elvira Grunina
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
232 (97.07%)
Loss Trade:
7 (2.93%)
Best Trade:
123.05 CNY
Worst Trade:
-66.99 CNY
Profitto lordo:
5 157.40 CNY (51 642 pips)
Perdita lorda:
-190.17 CNY (1 421 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (1 137.50 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
1 568.81 CNY (73)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.41%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
74.15
Long Trade:
9 (3.77%)
Short Trade:
230 (96.23%)
Fattore di profitto:
27.12
Profitto previsto:
20.78 CNY
Profitto medio:
22.23 CNY
Perdita media:
-27.17 CNY
Massime perdite consecutive:
1 (-66.99 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-66.99 CNY (1)
Crescita mensile:
4.47%
Previsione annuale:
54.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CNY
Massimale:
66.99 CNY (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (66.99 CNY)
Per equità:
20.04% (1 598.77 CNY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 101
GBPUSDrfd 99
EURJPYrfd 20
GBPJPYrfd 9
AUDJPYrfd 8
CHFJPYrfd 1
USDJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 377
GBPUSDrfd 331
EURJPYrfd 50
GBPJPYrfd 12
AUDJPYrfd 33
CHFJPYrfd 4
USDJPYrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 25K
GBPUSDrfd 19K
EURJPYrfd 3K
GBPJPYrfd 1.2K
AUDJPYrfd 1.9K
CHFJPYrfd 105
USDJPYrfd 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.05 CNY
Worst Trade: -67 CNY
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 137.50 CNY
Massima perdita consecutiva: -66.99 CNY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.15 16:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.21 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.21 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.