- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
232 (97.07%)
Loss Trade:
7 (2.93%)
Best Trade:
123.05 CNY
Worst Trade:
-66.99 CNY
Profitto lordo:
5 157.40 CNY (51 642 pips)
Perdita lorda:
-190.17 CNY (1 421 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (1 137.50 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
1 568.81 CNY (73)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
37.41%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
74.15
Long Trade:
9 (3.77%)
Short Trade:
230 (96.23%)
Fattore di profitto:
27.12
Profitto previsto:
20.78 CNY
Profitto medio:
22.23 CNY
Perdita media:
-27.17 CNY
Massime perdite consecutive:
1 (-66.99 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-66.99 CNY (1)
Crescita mensile:
4.47%
Previsione annuale:
54.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CNY
Massimale:
66.99 CNY (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (66.99 CNY)
Per equità:
20.04% (1 598.77 CNY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|101
|GBPUSDrfd
|99
|EURJPYrfd
|20
|GBPJPYrfd
|9
|AUDJPYrfd
|8
|CHFJPYrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|377
|GBPUSDrfd
|331
|EURJPYrfd
|50
|GBPJPYrfd
|12
|AUDJPYrfd
|33
|CHFJPYrfd
|4
|USDJPYrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|25K
|GBPUSDrfd
|19K
|EURJPYrfd
|3K
|GBPJPYrfd
|1.2K
|AUDJPYrfd
|1.9K
|CHFJPYrfd
|105
|USDJPYrfd
|102
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.05 CNY
Worst Trade: -67 CNY
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 137.50 CNY
Massima perdita consecutiva: -66.99 CNY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
