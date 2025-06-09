シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
レビュー0件
29週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -28%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
496
利益トレード:
291 (58.66%)
損失トレード:
205 (41.33%)
ベストトレード:
16.33 USD
最悪のトレード:
-16.42 USD
総利益:
607.88 USD (3 590 727 pips)
総損失:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
最大連続の勝ち:
10 (25.12 USD)
最大連続利益:
32.25 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
4.13%
最大入金額:
55.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
268 (54.03%)
短いトレード:
228 (45.97%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-3.10 USD
最大連続の負け:
11 (-26.32 USD)
最大連続損失:
-34.28 USD (5)
月間成長:
-51.92%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.82 USD
最大の:
113.61 USD (61.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.21% (113.61 USD)
エクイティによる:
8.61% (7.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -14
USTEC -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -131K
USTEC 4.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.33 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.12 USD
最大連続損失: -26.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

レビューなし
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
999 USD/月
-28%
0
0
USD
72
USD
29
100%
496
58%
4%
0.95
-0.06
USD
61%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください