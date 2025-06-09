- 成長
トレード:
496
利益トレード:
291 (58.66%)
損失トレード:
205 (41.33%)
ベストトレード:
16.33 USD
最悪のトレード:
-16.42 USD
総利益:
607.88 USD (3 590 727 pips)
総損失:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
最大連続の勝ち:
10 (25.12 USD)
最大連続利益:
32.25 USD (9)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
4.13%
最大入金額:
55.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
268 (54.03%)
短いトレード:
228 (45.97%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-3.10 USD
最大連続の負け:
11 (-26.32 USD)
最大連続損失:
-34.28 USD (5)
月間成長:
-51.92%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.82 USD
最大の:
113.61 USD (61.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.21% (113.61 USD)
エクイティによる:
8.61% (7.63 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|108
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-14
|USTEC
|-14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-131K
|USTEC
|4.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
ベストトレード: +16.33 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.12 USD
最大連続損失: -26.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|17.93 × 27
|
TickmillUK-Live
|20.15 × 346
|
Tickmill-Live
|20.54 × 22553
Personal watching.
USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.
before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts, I use old account to continue.
From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.
レビューなし
