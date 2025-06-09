SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing
Qi Kai Fan

BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
197 (57.26%)
Perte trades:
147 (42.73%)
Meilleure transaction:
11.83 USD
Pire transaction:
-8.59 USD
Bénéfice brut:
327.24 USD (2 772 976 pips)
Perte brute:
-314.45 USD (2 635 915 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (4.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
4.72%
Charge de dépôt maximale:
25.27%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
185 (53.78%)
Courts trades:
159 (46.22%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
1.66 USD
Perte moyenne:
-2.14 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-26.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.32 USD (11)
Croissance mensuelle:
-5.89%
Prévision annuelle:
-68.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.06 USD
Maximal:
77.77 USD (41.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.84% (77.77 USD)
Par fonds propres:
2.70% (4.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 137K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.83 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +4.68 USD
Perte consécutive maximale: -26.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Tickmill-Live
21.50 × 12248
A new BTC Scalper system , testing .

1/ One order per time with SL, no Martingle , no Grid.

2/Auto MM， Max 3% risk per order. With a Breakeven function. 




Aucun avis
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
