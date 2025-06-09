SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -19%
Tickmill-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
294 (58.91%)
Verlusttrades:
205 (41.08%)
Bester Trade:
16.33 USD
Schlechtester Trade:
-16.42 USD
Bruttoprofit:
616.38 USD (3 593 876 pips)
Bruttoverlust:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (25.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.25 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
4.13%
Max deposit load:
115.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.17
Long-Positionen:
268 (53.71%)
Short-Positionen:
231 (46.29%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-26.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.28 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-40.34%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.82 USD
Maximaler:
113.61 USD (61.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.21% (113.61 USD)
Kapital:
17.65% (12.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 111
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -14
USTEC -5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -131K
USTEC 8.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.33 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
999 USD pro Monat
-19%
0
0
USD
80
USD
29
100%
499
58%
4%
0.96
-0.04
USD
61%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.