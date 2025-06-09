SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing
Qi Kai Fan

BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
198 (57.22%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (42.77%)
En iyi işlem:
11.83 USD
En kötü işlem:
-8.59 USD
Brüt kâr:
327.25 USD (2 773 026 pips)
Brüt zarar:
-314.62 USD (2 637 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.20 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.72%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
187 (54.05%)
Satış işlemleri:
159 (45.95%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.32 USD (11)
Aylık büyüme:
-5.72%
Yıllık tahmin:
-69.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.06 USD
Maksimum:
77.77 USD (41.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.84% (77.77 USD)
Varlığa göre:
2.70% (4.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 346
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 135K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.83 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +4.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Tickmill-Live
21.50 × 12248
A new BTC Scalper system , testing .

1/ One order per time with SL, no Martingle , no Grid.

2/Auto MM， Max 3% risk per order. With a Breakeven function. 




İnceleme yok
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

