İşlemler:
346
Kârla kapanan işlemler:
198 (57.22%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (42.77%)
En iyi işlem:
11.83 USD
En kötü işlem:
-8.59 USD
Brüt kâr:
327.25 USD (2 773 026 pips)
Brüt zarar:
-314.62 USD (2 637 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.20 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
4.72%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
187 (54.05%)
Satış işlemleri:
159 (45.95%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.65 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.32 USD (11)
Aylık büyüme:
-5.72%
Yıllık tahmin:
-69.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.06 USD
Maksimum:
77.77 USD (41.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.84% (77.77 USD)
Varlığa göre:
2.70% (4.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|346
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|135K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.83 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +4.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
A new BTC Scalper system , testing .
1/ One order per time with SL, no Martingle , no Grid.
2/Auto MM， Max 3% risk per order. With a Breakeven function.
İnceleme yok
