Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0 comentários
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 -28%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
496
Negociações com lucro:
291 (58.66%)
Negociações com perda:
205 (41.33%)
Melhor negociação:
16.33 USD
Pior negociação:
-16.42 USD
Lucro bruto:
607.88 USD (3 590 727 pips)
Perda bruta:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (25.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.25 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
55.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
268 (54.03%)
Negociações curtas:
228 (45.97%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-3.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-26.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.28 USD (5)
Crescimento mensal:
-51.92%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.82 USD
Máximo:
113.61 USD (61.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.21% (113.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.61% (7.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -14
USTEC -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -131K
USTEC 4.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.33 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +25.12 USD
Máxima perda consecutiva: -26.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 54
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

Sem comentários
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
