Negociações:
496
Negociações com lucro:
291 (58.66%)
Negociações com perda:
205 (41.33%)
Melhor negociação:
16.33 USD
Pior negociação:
-16.42 USD
Lucro bruto:
607.88 USD (3 590 727 pips)
Perda bruta:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (25.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.25 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
4.13%
Depósito máximo carregado:
55.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
268 (54.03%)
Negociações curtas:
228 (45.97%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-3.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-26.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.28 USD (5)
Crescimento mensal:
-51.92%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.82 USD
Máximo:
113.61 USD (61.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.21% (113.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.61% (7.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|108
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-14
|USTEC
|-14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-131K
|USTEC
|4.9K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.33 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +25.12 USD
Máxima perda consecutiva: -26.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|17.93 × 27
|
TickmillUK-Live
|20.15 × 346
|
Tickmill-Live
|20.54 × 22553
Personal watching.
USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.
before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts, I use old account to continue.
From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
-28%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
29
100%
496
58%
4%
0.95
-0.06
USD
USD
61%
1:500