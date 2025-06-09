시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0 리뷰
31
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -67%
Tickmill-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
518
이익 거래:
299 (57.72%)
손실 거래:
219 (42.28%)
최고의 거래:
16.33 USD
최악의 거래:
-16.42 USD
총 수익:
628.86 USD (3 598 907 pips)
총 손실:
-695.85 USD (3 737 823 pips)
연속 최대 이익:
10 (25.12 USD)
연속 최대 이익:
32.25 USD (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
4.13%
최대 입금량:
115.20%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
279 (53.86%)
숏(주식차입매도):
239 (46.14%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.13 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-3.18 USD
연속 최대 손실:
11 (-26.32 USD)
연속 최대 손실:
-34.28 USD (5)
월별 성장률:
-60.88%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
70.80 USD
최대한의:
156.59 USD (84.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.38% (156.59 USD)
자본금별:
17.65% (12.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 130
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -14
USTEC -53
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -131K
USTEC -8.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.33 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +25.12 USD
연속 최대 손실: -26.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 57
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

리뷰 없음
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
월별 999 USD
-67%
0
0
USD
33
USD
31
100%
518
57%
4%
0.90
-0.13
USD
84%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.