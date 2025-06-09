- 자본
- 축소
트레이드:
518
이익 거래:
299 (57.72%)
손실 거래:
219 (42.28%)
최고의 거래:
16.33 USD
최악의 거래:
-16.42 USD
총 수익:
628.86 USD (3 598 907 pips)
총 손실:
-695.85 USD (3 737 823 pips)
연속 최대 이익:
10 (25.12 USD)
연속 최대 이익:
32.25 USD (9)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
4.13%
최대 입금량:
115.20%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
279 (53.86%)
숏(주식차입매도):
239 (46.14%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.13 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-3.18 USD
연속 최대 손실:
11 (-26.32 USD)
연속 최대 손실:
-34.28 USD (5)
월별 성장률:
-60.88%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
70.80 USD
최대한의:
156.59 USD (84.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.38% (156.59 USD)
자본금별:
17.65% (12.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|130
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-14
|USTEC
|-53
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-131K
|USTEC
|-8.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.33 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +25.12 USD
연속 최대 손실: -26.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 57
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|17.93 × 27
|
TickmillUK-Live
|20.15 × 346
|
Tickmill-Live
|20.54 × 22553
Personal watching.
USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.
before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts, I use old account to continue.
From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-67%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
31
100%
518
57%
4%
0.90
-0.13
USD
USD
84%
1:500