Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0 comentarios
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 -28%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
496
Transacciones Rentables:
291 (58.66%)
Transacciones Irrentables:
205 (41.33%)
Mejor transacción:
16.33 USD
Peor transacción:
-16.42 USD
Beneficio Bruto:
607.88 USD (3 590 727 pips)
Pérdidas Brutas:
-635.70 USD (3 716 419 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (25.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.25 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
4.13%
Carga máxima del depósito:
55.08%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
268 (54.03%)
Transacciones Cortas:
228 (45.97%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
2.09 USD
Pérdidas medias:
-3.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-26.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.28 USD (5)
Crecimiento al mes:
-51.92%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.82 USD
Máxima:
113.61 USD (61.12%)
Reducción relativa:
De balance:
61.21% (113.61 USD)
De fondos:
8.61% (7.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -14
USTEC -14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -131K
USTEC 4.9K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.33 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +25.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

No hay comentarios
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
