信号部分
信号 / MetaTrader 5 / USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0条评论
29
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 -11%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
494
盈利交易:
291 (58.90%)
亏损交易:
203 (41.09%)
最好交易:
16.33 USD
最差交易:
-16.42 USD
毛利:
607.88 USD (3 590 727 pips)
毛利亏损:
-619.04 USD (3 711 380 pips)
最大连续赢利:
10 (25.12 USD)
最大连续盈利:
32.25 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
4.13%
最大入金加载:
54.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.10
长期交易:
267 (54.05%)
短期交易:
227 (45.95%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-3.05 USD
最大连续失误:
11 (-26.32 USD)
最大连续亏损:
-34.28 USD (5)
每月增长:
-25.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.19 USD
最大值:
111.98 USD (60.25%)
相对跌幅:
结余:
60.33% (111.98 USD)
净值:
6.87% (6.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -14
USTEC 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -131K
USTEC 10K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.33 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25.12 USD
最大连续亏损: -26.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

没有评论
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
