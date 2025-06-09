- 成长
交易:
494
盈利交易:
291 (58.90%)
亏损交易:
203 (41.09%)
最好交易:
16.33 USD
最差交易:
-16.42 USD
毛利:
607.88 USD (3 590 727 pips)
毛利亏损:
-619.04 USD (3 711 380 pips)
最大连续赢利:
10 (25.12 USD)
最大连续盈利:
32.25 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
4.13%
最大入金加载:
54.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.10
长期交易:
267 (54.05%)
短期交易:
227 (45.95%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
2.09 USD
平均损失:
-3.05 USD
最大连续失误:
11 (-26.32 USD)
最大连续亏损:
-34.28 USD (5)
每月增长:
-25.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.19 USD
最大值:
111.98 USD (60.25%)
相对跌幅:
结余:
60.33% (111.98 USD)
净值:
6.87% (6.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-14
|USTEC
|3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-131K
|USTEC
|10K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.33 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25.12 USD
最大连续亏损: -26.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
Coinexx-Live
|0.00 × 12
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
|17.93 × 27
TickmillUK-Live
|20.15 × 346
Tickmill-Live
|20.54 × 22553
Personal watching.
USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.
before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts, I use old account to continue.
From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.
