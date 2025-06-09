- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
494
Прибыльных трейдов:
291 (58.90%)
Убыточных трейдов:
203 (41.09%)
Лучший трейд:
16.33 USD
Худший трейд:
-16.42 USD
Общая прибыль:
607.88 USD (3 590 727 pips)
Общий убыток:
-619.04 USD (3 711 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (25.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.25 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
54.14%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
267 (54.05%)
Коротких трейдов:
227 (45.95%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-26.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.28 USD (5)
Прирост в месяц:
-25.14%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.19 USD
Максимальная:
111.98 USD (60.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.33% (111.98 USD)
По эквити:
6.87% (6.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|106
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-14
|USTEC
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-131K
|USTEC
|10K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.33 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25.12 USD
Макс. убыток в серии: -26.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|17.93 × 27
|
TickmillUK-Live
|20.15 × 346
|
Tickmill-Live
|20.54 × 22553
Personal watching.
USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.
before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts, I use old account to continue.
From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
29
100%
494
58%
4%
0.98
-0.02
USD
USD
60%
1:500