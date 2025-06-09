СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
Qi Kai Fan

USTEC V4 Tickmill 86 High Risk

Qi Kai Fan
0 отзывов
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -11%
Tickmill-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
494
Прибыльных трейдов:
291 (58.90%)
Убыточных трейдов:
203 (41.09%)
Лучший трейд:
16.33 USD
Худший трейд:
-16.42 USD
Общая прибыль:
607.88 USD (3 590 727 pips)
Общий убыток:
-619.04 USD (3 711 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (25.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.25 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.13%
Макс. загрузка депозита:
54.14%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
267 (54.05%)
Коротких трейдов:
227 (45.95%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-26.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.28 USD (5)
Прирост в месяц:
-25.14%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.19 USD
Максимальная:
111.98 USD (60.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.33% (111.98 USD)
По эквити:
6.87% (6.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 106
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -14
USTEC 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -131K
USTEC 10K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.33 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25.12 USD
Макс. убыток в серии: -26.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 12
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.56 × 50
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
17.93 × 27
TickmillUK-Live
20.15 × 346
Tickmill-Live
20.54 × 22553
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Personal watching.

USTEC V4.5 system , one order per time with SL, no Martingale, no Grid.


before 2025-10-31 tested other systems, as Tickmill does not supply more accounts,  I use old account to continue.


From 2025-12-23, updated to V4.5, and changed from 5% to 10% risk for limit test, so may meet with very high DD.

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
USTEC V4 Tickmill 86 High Risk
999 USD в месяц
-11%
0
0
USD
89
USD
29
100%
494
58%
4%
0.98
-0.02
USD
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.