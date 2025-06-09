- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
197 (57.10%)
Loss Trade:
148 (42.90%)
Best Trade:
11.83 USD
Worst Trade:
-8.59 USD
Profitto lordo:
327.24 USD (2 772 976 pips)
Perdita lorda:
-314.62 USD (2 637 615 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.72%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
186 (53.91%)
Short Trade:
159 (46.09%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.32 USD (11)
Crescita mensile:
-6.05%
Previsione annuale:
-73.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.06 USD
Massimale:
77.77 USD (41.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.84% (77.77 USD)
Per equità:
2.70% (4.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|345
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|135K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.83 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4.68 USD
Massima perdita consecutiva: -26.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.40 × 20
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
A new BTC Scalper system , testing .
1/ One order per time with SL, no Martingle , no Grid.
2/Auto MM， Max 3% risk per order. With a Breakeven function.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
13%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
16
100%
345
57%
5%
1.04
0.04
USD
USD
42%
1:500