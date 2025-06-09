SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing
Qi Kai Fan

BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
345
Profit Trade:
197 (57.10%)
Loss Trade:
148 (42.90%)
Best Trade:
11.83 USD
Worst Trade:
-8.59 USD
Profitto lordo:
327.24 USD (2 772 976 pips)
Perdita lorda:
-314.62 USD (2 637 615 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
4.72%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
186 (53.91%)
Short Trade:
159 (46.09%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.32 USD (11)
Crescita mensile:
-6.05%
Previsione annuale:
-73.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.06 USD
Massimale:
77.77 USD (41.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.84% (77.77 USD)
Per equità:
2.70% (4.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 345
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 135K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.83 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +4.68 USD
Massima perdita consecutiva: -26.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
1.40 × 20
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

A new BTC Scalper system , testing .

1/ One order per time with SL, no Martingle , no Grid.

2/Auto MM， Max 3% risk per order. With a Breakeven function. 




Non ci sono recensioni
2025.08.19 14:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 04:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 03:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 05:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 17:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC J35 V2 Tickmill MT5 100 testing
999USD al mese
13%
0
0
USD
113
USD
16
100%
345
57%
5%
1.04
0.04
USD
42%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.