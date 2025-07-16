シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldHarvester Medium Risk
Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
レビュー1件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
967
利益トレード:
621 (64.21%)
損失トレード:
346 (35.78%)
ベストトレード:
126.09 USD
最悪のトレード:
-63.06 USD
総利益:
6 161.87 USD (531 175 pips)
総損失:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
最大連続の勝ち:
21 (215.68 USD)
最大連続利益:
927.58 USD (20)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
31.07%
最大入金額:
10.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
626 (64.74%)
短いトレード:
341 (35.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
9.92 USD
平均損失:
-12.23 USD
最大連続の負け:
12 (-169.21 USD)
最大連続損失:
-257.18 USD (10)
月間成長:
36.94%
年間予想:
448.15%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.93 USD
最大の:
527.49 USD (17.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.11% (460.14 USD)
エクイティによる:
9.24% (204.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 967
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +126.09 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +215.68 USD
最大連続損失: -169.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
平均の評価:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldHarvester Medium Risk
30 USD/月
96%
0
0
USD
3.9K
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
19%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください