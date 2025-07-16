- 成長
トレード:
967
利益トレード:
621 (64.21%)
損失トレード:
346 (35.78%)
ベストトレード:
126.09 USD
最悪のトレード:
-63.06 USD
総利益:
6 161.87 USD (531 175 pips)
総損失:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
最大連続の勝ち:
21 (215.68 USD)
最大連続利益:
927.58 USD (20)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
31.07%
最大入金額:
10.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.66
長いトレード:
626 (64.74%)
短いトレード:
341 (35.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
1.99 USD
平均利益:
9.92 USD
平均損失:
-12.23 USD
最大連続の負け:
12 (-169.21 USD)
最大連続損失:
-257.18 USD (10)
月間成長:
36.94%
年間予想:
448.15%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.93 USD
最大の:
527.49 USD (17.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.11% (460.14 USD)
エクイティによる:
9.24% (204.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.09 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +215.68 USD
最大連続損失: -169.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
