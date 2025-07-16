시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldHarvester Medium Risk
Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
1 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 97%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
972
이익 거래:
625 (64.30%)
손실 거래:
347 (35.70%)
최고의 거래:
126.09 USD
최악의 거래:
-63.06 USD
총 수익:
6 183.83 USD (533 369 pips)
총 손실:
-4 239.33 USD (379 268 pips)
연속 최대 이익:
21 (215.68 USD)
연속 최대 이익:
927.58 USD (20)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
29.87%
최대 입금량:
10.65%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
3.69
롱(주식매수):
631 (64.92%)
숏(주식차입매도):
341 (35.08%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
2.00 USD
평균 이익:
9.89 USD
평균 손실:
-12.22 USD
연속 최대 손실:
12 (-169.21 USD)
연속 최대 손실:
-257.18 USD (10)
월별 성장률:
38.21%
연간 예측:
463.57%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.93 USD
최대한의:
527.49 USD (17.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.11% (460.14 USD)
자본금별:
9.24% (204.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 972
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +126.09 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +215.68 USD
연속 최대 손실: -169.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
평균 평점:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldHarvester Medium Risk
월별 30 USD
97%
0
0
USD
3.9K
USD
32
99%
972
64%
30%
1.45
2.00
USD
19%
1:500
