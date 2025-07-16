SegnaliSezioni
Ming Bo

GoldHarvester

Ming Bo
1 recensione
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
557
Profit Trade:
364 (65.35%)
Loss Trade:
193 (34.65%)
Best Trade:
84.48 USD
Worst Trade:
-63.06 USD
Profitto lordo:
2 381.85 USD (214 287 pips)
Perdita lorda:
-1 879.41 USD (165 565 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (215.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
215.68 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
35.65%
Massimo carico di deposito:
8.86%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
329 (59.07%)
Short Trade:
228 (40.93%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-9.74 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-152.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.94 USD (6)
Crescita mensile:
21.45%
Previsione annuale:
260.24%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.93 USD
Massimale:
461.04 USD (19.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.11% (460.14 USD)
Per equità:
9.24% (204.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 557
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 502
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.48 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +215.68 USD
Massima perdita consecutiva: -152.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

