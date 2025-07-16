- Прирост
Всего трейдов:
967
Прибыльных трейдов:
621 (64.21%)
Убыточных трейдов:
346 (35.78%)
Лучший трейд:
126.09 USD
Худший трейд:
-63.06 USD
Общая прибыль:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Общий убыток:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (215.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
927.58 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
31.07%
Макс. загрузка депозита:
10.65%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
626 (64.74%)
Коротких трейдов:
341 (35.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-12.23 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-169.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.18 USD (10)
Прирост в месяц:
36.94%
Годовой прогноз:
448.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.93 USD
Максимальная:
527.49 USD (17.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.11% (460.14 USD)
По эквити:
9.24% (204.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +126.09 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +215.68 USD
Макс. убыток в серии: -169.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
USD
19%
1:500
Cry !