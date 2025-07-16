СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldHarvester Medium Risk
Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
1 отзыв
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
967
Прибыльных трейдов:
621 (64.21%)
Убыточных трейдов:
346 (35.78%)
Лучший трейд:
126.09 USD
Худший трейд:
-63.06 USD
Общая прибыль:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Общий убыток:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (215.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
927.58 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
31.07%
Макс. загрузка депозита:
10.65%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
626 (64.74%)
Коротких трейдов:
341 (35.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
1.99 USD
Средняя прибыль:
9.92 USD
Средний убыток:
-12.23 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-169.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-257.18 USD (10)
Прирост в месяц:
36.94%
Годовой прогноз:
448.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.93 USD
Максимальная:
527.49 USD (17.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.11% (460.14 USD)
По эквити:
9.24% (204.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 967
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.09 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +215.68 USD
Макс. убыток в серии: -169.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Средняя оценка:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldHarvester Medium Risk
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
3.9K
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.