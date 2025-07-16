- Cuenta
Total de Trades:
967
Transacciones Rentables:
621 (64.21%)
Transacciones Irrentables:
346 (35.78%)
Mejor transacción:
126.09 USD
Peor transacción:
-63.06 USD
Beneficio Bruto:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (215.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
927.58 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
31.07%
Carga máxima del depósito:
10.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
626 (64.74%)
Transacciones Cortas:
341 (35.26%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
1.99 USD
Beneficio medio:
9.92 USD
Pérdidas medias:
-12.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-169.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.18 USD (10)
Crecimiento al mes:
36.94%
Pronóstico anual:
448.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.93 USD
Máxima:
527.49 USD (17.06%)
Reducción relativa:
De balance:
19.11% (460.14 USD)
De fondos:
9.24% (204.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +126.09 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +215.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
