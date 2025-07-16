SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldHarvester Medium Risk
Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
1 comentario
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
967
Transacciones Rentables:
621 (64.21%)
Transacciones Irrentables:
346 (35.78%)
Mejor transacción:
126.09 USD
Peor transacción:
-63.06 USD
Beneficio Bruto:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (215.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
927.58 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
31.07%
Carga máxima del depósito:
10.65%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
626 (64.74%)
Transacciones Cortas:
341 (35.26%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
1.99 USD
Beneficio medio:
9.92 USD
Pérdidas medias:
-12.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-169.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-257.18 USD (10)
Crecimiento al mes:
36.94%
Pronóstico anual:
448.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
53.93 USD
Máxima:
527.49 USD (17.06%)
Reducción relativa:
De balance:
19.11% (460.14 USD)
De fondos:
9.24% (204.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 967
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +126.09 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +215.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Evaluación media:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldHarvester Medium Risk
30 USD al mes
96%
0
0
USD
3.9K
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
19%
1:500
