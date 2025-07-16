SinyallerBölümler
Ming Bo

GoldHarvester

Ming Bo
1 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
557
Kârla kapanan işlemler:
364 (65.35%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (34.65%)
En iyi işlem:
84.48 USD
En kötü işlem:
-63.06 USD
Brüt kâr:
2 381.85 USD (214 287 pips)
Brüt zarar:
-1 879.41 USD (165 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (215.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.68 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
34.57%
Maks. mevduat yükü:
8.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
329 (59.07%)
Satış işlemleri:
228 (40.93%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-9.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-152.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-209.94 USD (6)
Aylık büyüme:
22.88%
Yıllık tahmin:
277.65%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.93 USD
Maksimum:
461.04 USD (19.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.11% (460.14 USD)
Varlığa göre:
9.24% (204.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 557
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 502
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.48 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +215.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
