- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
967
Negociações com lucro:
621 (64.21%)
Negociações com perda:
346 (35.78%)
Melhor negociação:
126.09 USD
Pior negociação:
-63.06 USD
Lucro bruto:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Perda bruta:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (215.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
927.58 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
31.07%
Depósito máximo carregado:
10.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
626 (64.74%)
Negociações curtas:
341 (35.26%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
9.92 USD
Perda média:
-12.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-169.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.18 USD (10)
Crescimento mensal:
36.94%
Previsão anual:
448.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.93 USD
Máximo:
527.49 USD (17.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.11% (460.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.24% (204.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|





|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K






|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|152K






- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.09 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +215.68 USD
Máxima perda consecutiva: -169.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
|0.00 × 1

ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36

Exness-MT5Real
|5.83 × 6

Exness-MT5Real31
|9.25 × 40

FxPro-MT5
|9.50 × 2

OctaFX-Real
|10.00 × 1

XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
96%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
USD
19%
1:500
