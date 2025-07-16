SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldHarvester Medium Risk
Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
1 comentário
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
967
Negociações com lucro:
621 (64.21%)
Negociações com perda:
346 (35.78%)
Melhor negociação:
126.09 USD
Pior negociação:
-63.06 USD
Lucro bruto:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Perda bruta:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (215.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
927.58 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
31.07%
Depósito máximo carregado:
10.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
626 (64.74%)
Negociações curtas:
341 (35.26%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
1.99 USD
Lucro médio:
9.92 USD
Perda média:
-12.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-169.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-257.18 USD (10)
Crescimento mensal:
36.94%
Previsão anual:
448.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.93 USD
Máximo:
527.49 USD (17.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.11% (460.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.24% (204.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 967
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +126.09 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +215.68 USD
Máxima perda consecutiva: -169.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Classificação Média:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 03:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldHarvester Medium Risk
30 USD por mês
96%
0
0
USD
3.9K
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
19%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.