Trades insgesamt:
967
Gewinntrades:
621 (64.21%)
Verlusttrades:
346 (35.78%)
Bester Trade:
126.09 USD
Schlechtester Trade:
-63.06 USD
Bruttoprofit:
6 161.87 USD (531 175 pips)
Bruttoverlust:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (215.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
927.58 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
31.07%
Max deposit load:
10.65%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
626 (64.74%)
Short-Positionen:
341 (35.26%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-169.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-257.18 USD (10)
Wachstum pro Monat :
36.94%
Jahresprognose:
448.15%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
53.93 USD
Maximaler:
527.49 USD (17.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.11% (460.14 USD)
Kapital:
9.24% (204.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Bester Trade: +126.09 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +215.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Cry !