Ming Bo

GoldHarvester Medium Risk

Ming Bo
1条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 96%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
967
盈利交易:
621 (64.21%)
亏损交易:
346 (35.78%)
最好交易:
126.09 USD
最差交易:
-63.06 USD
毛利:
6 161.87 USD (531 175 pips)
毛利亏损:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
最大连续赢利:
21 (215.68 USD)
最大连续盈利:
927.58 USD (20)
夏普比率:
0.11
交易活动:
31.07%
最大入金加载:
10.65%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.66
长期交易:
626 (64.74%)
短期交易:
341 (35.26%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
9.92 USD
平均损失:
-12.23 USD
最大连续失误:
12 (-169.21 USD)
最大连续亏损:
-257.18 USD (10)
每月增长:
36.94%
年度预测:
448.15%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
53.93 USD
最大值:
527.49 USD (17.06%)
相对跌幅:
结余:
19.11% (460.14 USD)
净值:
9.24% (204.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 967
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 152K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +126.09 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +215.68 USD
最大连续亏损: -169.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EBCFinancialGroupKY-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
主做黄金，突破交易策略非马丁网格，每单独立管理必带止损、止盈，追踪止损保证浮盈利润，独有虚假突破检测机制最小损失退场。欢迎长期关注。
平均等级:
Nhut Anh Phan
1564
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

