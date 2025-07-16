- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
967
盈利交易:
621 (64.21%)
亏损交易:
346 (35.78%)
最好交易:
126.09 USD
最差交易:
-63.06 USD
毛利:
6 161.87 USD (531 175 pips)
毛利亏损:
-4 233.27 USD (378 699 pips)
最大连续赢利:
21 (215.68 USD)
最大连续盈利:
927.58 USD (20)
夏普比率:
0.11
交易活动:
31.07%
最大入金加载:
10.65%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.66
长期交易:
626 (64.74%)
短期交易:
341 (35.26%)
利润因子:
1.46
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
9.92 USD
平均损失:
-12.23 USD
最大连续失误:
12 (-169.21 USD)
最大连续亏损:
-257.18 USD (10)
每月增长:
36.94%
年度预测:
448.15%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
53.93 USD
最大值:
527.49 USD (17.06%)
相对跌幅:
结余:
19.11% (460.14 USD)
净值:
9.24% (204.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|967
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|152K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.09 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +215.68 USD
最大连续亏损: -169.21 USD
主做黄金，突破交易策略非马丁网格，每单独立管理必带止损、止盈，追踪止损保证浮盈利润，独有虚假突破检测机制最小损失退场。欢迎长期关注。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
31
99%
967
64%
31%
1.45
1.99
USD
USD
19%
1:500
Cry !