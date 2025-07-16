SignauxSections
1 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
554
Bénéfice trades:
361 (65.16%)
Perte trades:
193 (34.84%)
Meilleure transaction:
84.48 USD
Pire transaction:
-63.06 USD
Bénéfice brut:
2 378.09 USD (213 912 pips)
Perte brute:
-1 879.35 USD (165 565 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (215.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
215.68 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
35.65%
Charge de dépôt maximale:
8.86%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
326 (58.84%)
Courts trades:
228 (41.16%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
6.59 USD
Perte moyenne:
-9.74 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-152.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-209.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
21.27%
Prévision annuelle:
258.09%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.93 USD
Maximal:
461.04 USD (19.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.11% (460.14 USD)
Par fonds propres:
9.24% (204.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 554
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 499
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.48 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +215.68 USD
Perte consécutive maximale: -152.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
The main business is gold, and the breakthrough trading strategy is not a Martin grid. Each independent management must include stop loss and stop profit, tracking stop loss to ensure floating profits, and the unique false breakthrough detection mechanism is the minimum loss exit. Welcome to follow for a long time.
Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.07.16 16:30 
 

Cry !

2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 01:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
