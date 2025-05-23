シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Oceanis
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
833
利益トレード:
453 (54.38%)
損失トレード:
380 (45.62%)
ベストトレード:
42.27 USD
最悪のトレード:
-33.12 USD
総利益:
2 942.24 USD (201 191 pips)
総損失:
-2 682.62 USD (146 466 pips)
最大連続の勝ち:
12 (58.36 USD)
最大連続利益:
125.20 USD (11)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.22%
最大入金額:
9.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.06
長いトレード:
459 (55.10%)
短いトレード:
374 (44.90%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
6.50 USD
平均損失:
-7.06 USD
最大連続の負け:
10 (-136.14 USD)
最大連続損失:
-136.14 USD (10)
月間成長:
3.58%
年間予想:
43.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
244.37 USD (19.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.20% (243.97 USD)
エクイティによる:
12.05% (110.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 110
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 66
USDJPY 60
AUDCAD 56
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 43
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD -26
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -58
USDJPY 292
AUDCAD 86
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 16
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD -379
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -753
USDJPY 27K
AUDCAD 6.7K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 641
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.27 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +58.36 USD
最大連続損失: -136.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
41 より多く...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
レビューなし
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 02:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Oceanis
30 USD/月
25%
0
0
USD
943
USD
36
99%
833
54%
99%
1.09
0.31
USD
21%
1:500
コピー

