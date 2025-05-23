- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
837
Gewinntrades:
455 (54.36%)
Verlusttrades:
382 (45.64%)
Bester Trade:
42.27 USD
Schlechtester Trade:
-33.12 USD
Bruttoprofit:
2 947.64 USD (201 390 pips)
Bruttoverlust:
-2 687.28 USD (146 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (58.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125.20 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.22%
Max deposit load:
9.07%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
460 (54.96%)
Short-Positionen:
377 (45.04%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-136.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.14 USD (10)
Wachstum pro Monat :
9.63%
Jahresprognose:
116.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
244.37 USD (19.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.20% (243.97 USD)
Kapital:
12.05% (110.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|111
|EURGBP
|92
|AUDNZD
|90
|GBPAUD
|87
|EURCHF
|67
|USDJPY
|60
|AUDCAD
|57
|EURCAD
|50
|NZDCHF
|49
|USDCAD
|44
|AUDUSD
|38
|GBPCHF
|34
|GBPJPY
|28
|EURJPY
|19
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|-23
|EURGBP
|56
|AUDNZD
|-265
|GBPAUD
|-42
|EURCHF
|-54
|USDJPY
|292
|AUDCAD
|85
|EURCAD
|92
|NZDCHF
|-63
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|-35
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|83
|AUDJPY
|32
|CADCHF
|15
|EURUSD
|30
|CADJPY
|37
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|-278
|EURGBP
|2K
|AUDNZD
|-12K
|GBPAUD
|2.2K
|EURCHF
|-655
|USDJPY
|27K
|AUDCAD
|6.6K
|EURCAD
|14K
|NZDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|138
|AUDUSD
|-1.5K
|GBPCHF
|2K
|GBPJPY
|-2.9K
|EURJPY
|13K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|641
|EURUSD
|1K
|CADJPY
|2.6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.27 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Hello Traders, welcome to my signal account!
Important Note: No martingale or grid strategies.
Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.
Consistent Withdrawals:
Profits are taken regularly.
Recommended Minimum Balance:
$1,000.
Let’s make money together!
