Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
837
Gewinntrades:
455 (54.36%)
Verlusttrades:
382 (45.64%)
Bester Trade:
42.27 USD
Schlechtester Trade:
-33.12 USD
Bruttoprofit:
2 947.64 USD (201 390 pips)
Bruttoverlust:
-2 687.28 USD (146 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (58.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125.20 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.22%
Max deposit load:
9.07%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
460 (54.96%)
Short-Positionen:
377 (45.04%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-136.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.14 USD (10)
Wachstum pro Monat :
9.63%
Jahresprognose:
116.82%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
244.37 USD (19.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.20% (243.97 USD)
Kapital:
12.05% (110.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 111
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 67
USDJPY 60
AUDCAD 57
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 44
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD -23
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -54
USDJPY 292
AUDCAD 85
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 12
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD -278
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -655
USDJPY 27K
AUDCAD 6.6K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 138
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.27 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
noch 41 ...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
Keine Bewertungen
