SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Oceanis
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 25%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
833
Negociações com lucro:
453 (54.38%)
Negociações com perda:
380 (45.62%)
Melhor negociação:
42.27 USD
Pior negociação:
-33.12 USD
Lucro bruto:
2 942.24 USD (201 191 pips)
Perda bruta:
-2 682.62 USD (146 466 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (58.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
125.20 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.22%
Depósito máximo carregado:
9.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.06
Negociações longas:
459 (55.10%)
Negociações curtas:
374 (44.90%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
6.50 USD
Perda média:
-7.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-136.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.14 USD (10)
Crescimento mensal:
3.58%
Previsão anual:
43.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
244.37 USD (19.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.20% (243.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.05% (110.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 110
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 66
USDJPY 60
AUDCAD 56
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 43
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD -26
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -58
USDJPY 292
AUDCAD 86
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 16
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD -379
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -753
USDJPY 27K
AUDCAD 6.7K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 641
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.27 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +58.36 USD
Máxima perda consecutiva: -136.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
41 mais ...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
Sem comentários
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 02:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.