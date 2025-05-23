- Büyüme
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
237 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (46.38%)
En iyi işlem:
42.27 USD
En kötü işlem:
-23.71 USD
Brüt kâr:
1 944.73 USD (122 579 pips)
Brüt zarar:
-1 658.32 USD (84 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (125.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.20 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.22%
Maks. mevduat yükü:
7.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
255 (57.69%)
Satış işlemleri:
187 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
8.21 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-136.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.14 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.97%
Yıllık tahmin:
-23.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
244.37 USD (19.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.20% (243.97 USD)
Varlığa göre:
9.00% (84.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|60
|USDJPY
|44
|GBPAUD
|44
|EURGBP
|43
|AUDCAD
|36
|AUDNZD
|34
|USDCAD
|32
|NZDCHF
|30
|GBPJPY
|28
|AUDUSD
|27
|EURCHF
|22
|GBPCHF
|14
|EURJPY
|11
|EURCAD
|6
|AUDJPY
|4
|CADCHF
|3
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|-28
|USDJPY
|189
|GBPAUD
|-39
|EURGBP
|33
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|-115
|USDCAD
|41
|NZDCHF
|-34
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|-19
|EURCHF
|-19
|GBPCHF
|20
|EURJPY
|40
|EURCAD
|25
|AUDJPY
|32
|CADCHF
|15
|EURUSD
|30
|CADJPY
|37
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-887
|USDJPY
|19K
|GBPAUD
|567
|EURGBP
|1K
|AUDCAD
|5.4K
|AUDNZD
|-5K
|USDCAD
|2.8K
|NZDCHF
|-106
|GBPJPY
|-2.9K
|AUDUSD
|-21
|EURCHF
|-304
|GBPCHF
|2.2K
|EURJPY
|5.9K
|EURCAD
|3.5K
|AUDJPY
|2.3K
|CADCHF
|641
|EURUSD
|1K
|CADJPY
|2.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.27 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +125.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hello Traders, welcome to my signal account!
Important Note: No martingale or grid strategies.
Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.
Consistent Withdrawals:
Profits are taken regularly.
Recommended Minimum Balance:
$1,000.
Let’s make money together!
İnceleme yok
