Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
237 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
205 (46.38%)
En iyi işlem:
42.27 USD
En kötü işlem:
-23.71 USD
Brüt kâr:
1 944.73 USD (122 579 pips)
Brüt zarar:
-1 658.32 USD (84 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (125.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.20 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.22%
Maks. mevduat yükü:
7.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
255 (57.69%)
Satış işlemleri:
187 (42.31%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
8.21 USD
Ortalama zarar:
-8.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-136.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.14 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.97%
Yıllık tahmin:
-23.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
244.37 USD (19.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.20% (243.97 USD)
Varlığa göre:
9.00% (84.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 60
USDJPY 44
GBPAUD 44
EURGBP 43
AUDCAD 36
AUDNZD 34
USDCAD 32
NZDCHF 30
GBPJPY 28
AUDUSD 27
EURCHF 22
GBPCHF 14
EURJPY 11
EURCAD 6
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD -28
USDJPY 189
GBPAUD -39
EURGBP 33
AUDCAD 76
AUDNZD -115
USDCAD 41
NZDCHF -34
GBPJPY 2
AUDUSD -19
EURCHF -19
GBPCHF 20
EURJPY 40
EURCAD 25
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -887
USDJPY 19K
GBPAUD 567
EURGBP 1K
AUDCAD 5.4K
AUDNZD -5K
USDCAD 2.8K
NZDCHF -106
GBPJPY -2.9K
AUDUSD -21
EURCHF -304
GBPCHF 2.2K
EURJPY 5.9K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.27 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +125.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.