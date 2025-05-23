SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Oceanis
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
441
Bénéfice trades:
237 (53.74%)
Perte trades:
204 (46.26%)
Meilleure transaction:
42.27 USD
Pire transaction:
-23.71 USD
Bénéfice brut:
1 944.73 USD (122 579 pips)
Perte brute:
-1 655.96 USD (84 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (125.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
125.20 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.22%
Charge de dépôt maximale:
7.04%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
254 (57.60%)
Courts trades:
187 (42.40%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
8.21 USD
Perte moyenne:
-8.12 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-136.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-136.14 USD (10)
Croissance mensuelle:
-5.06%
Prévision annuelle:
-61.39%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
244.37 USD (19.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.20% (243.97 USD)
Par fonds propres:
9.00% (84.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 60
USDJPY 44
GBPAUD 44
EURGBP 42
AUDCAD 36
AUDNZD 34
USDCAD 32
NZDCHF 30
GBPJPY 28
AUDUSD 27
EURCHF 22
GBPCHF 14
EURJPY 11
EURCAD 6
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD -28
USDJPY 189
GBPAUD -39
EURGBP 36
AUDCAD 76
AUDNZD -115
USDCAD 41
NZDCHF -34
GBPJPY 2
AUDUSD -19
EURCHF -19
GBPCHF 20
EURJPY 40
EURCAD 25
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -887
USDJPY 19K
GBPAUD 567
EURGBP 1.1K
AUDCAD 5.4K
AUDNZD -5K
USDCAD 2.8K
NZDCHF -106
GBPJPY -2.9K
AUDUSD -21
EURCHF -304
GBPCHF 2.2K
EURJPY 5.9K
EURCAD 3.5K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.27 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +125.20 USD
Perte consécutive maximale: -136.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
40 plus...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.