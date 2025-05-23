信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Oceanis
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0条评论
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
833
盈利交易:
453 (54.38%)
亏损交易:
380 (45.62%)
最好交易:
42.27 USD
最差交易:
-33.12 USD
毛利:
2 942.24 USD (201 191 pips)
毛利亏损:
-2 682.62 USD (146 466 pips)
最大连续赢利:
12 (58.36 USD)
最大连续盈利:
125.20 USD (11)
夏普比率:
0.04
交易活动:
99.22%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.06
长期交易:
459 (55.10%)
短期交易:
374 (44.90%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
6.50 USD
平均损失:
-7.06 USD
最大连续失误:
10 (-136.14 USD)
最大连续亏损:
-136.14 USD (10)
每月增长:
5.11%
年度预测:
61.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
244.37 USD (19.63%)
相对跌幅:
结余:
21.20% (243.97 USD)
净值:
12.05% (110.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 110
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 66
USDJPY 60
AUDCAD 56
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 43
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD -26
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -58
USDJPY 292
AUDCAD 86
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 16
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD -379
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -753
USDJPY 27K
AUDCAD 6.7K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 641
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +42.27 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +58.36 USD
最大连续亏损: -136.14 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
41 更多...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
没有评论
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 02:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
