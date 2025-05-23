СигналыРазделы
Oceanis
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 25%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
833
Прибыльных трейдов:
453 (54.38%)
Убыточных трейдов:
380 (45.62%)
Лучший трейд:
42.27 USD
Худший трейд:
-33.12 USD
Общая прибыль:
2 942.24 USD (201 191 pips)
Общий убыток:
-2 682.62 USD (146 466 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (58.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
125.20 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.22%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
459 (55.10%)
Коротких трейдов:
374 (44.90%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
6.50 USD
Средний убыток:
-7.06 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-136.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.14 USD (10)
Прирост в месяц:
5.11%
Годовой прогноз:
61.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
244.37 USD (19.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.20% (243.97 USD)
По эквити:
12.05% (110.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 110
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 66
USDJPY 60
AUDCAD 56
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 43
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD -26
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -58
USDJPY 292
AUDCAD 86
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 16
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD -379
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -753
USDJPY 27K
AUDCAD 6.7K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 641
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.27 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +58.36 USD
Макс. убыток в серии: -136.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
еще 41...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
Нет отзывов
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 02:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
