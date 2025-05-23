SeñalesSecciones
Omar Abo Hatab

Oceanis

Omar Abo Hatab
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
833
Transacciones Rentables:
453 (54.38%)
Transacciones Irrentables:
380 (45.62%)
Mejor transacción:
42.27 USD
Peor transacción:
-33.12 USD
Beneficio Bruto:
2 942.24 USD (201 191 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 682.62 USD (146 466 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (58.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
125.20 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
99.22%
Carga máxima del depósito:
9.07%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
459 (55.10%)
Transacciones Cortas:
374 (44.90%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
6.50 USD
Pérdidas medias:
-7.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-136.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.14 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.58%
Pronóstico anual:
43.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
244.37 USD (19.63%)
Reducción relativa:
De balance:
21.20% (243.97 USD)
De fondos:
12.05% (110.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 110
EURGBP 92
AUDNZD 90
GBPAUD 87
EURCHF 66
USDJPY 60
AUDCAD 56
EURCAD 50
NZDCHF 49
USDCAD 43
AUDUSD 38
GBPCHF 34
GBPJPY 28
EURJPY 19
AUDJPY 4
CADCHF 3
EURUSD 2
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD -26
EURGBP 56
AUDNZD -265
GBPAUD -42
EURCHF -58
USDJPY 292
AUDCAD 86
EURCAD 92
NZDCHF -63
USDCAD 16
AUDUSD -35
GBPCHF 5
GBPJPY 2
EURJPY 83
AUDJPY 32
CADCHF 15
EURUSD 30
CADJPY 37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD -379
EURGBP 2K
AUDNZD -12K
GBPAUD 2.2K
EURCHF -753
USDJPY 27K
AUDCAD 6.7K
EURCAD 14K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 641
AUDUSD -1.5K
GBPCHF 2K
GBPJPY -2.9K
EURJPY 13K
AUDJPY 2.3K
CADCHF 641
EURUSD 1K
CADJPY 2.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.27 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +58.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-7
0.00 × 3
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 125
RoboForex-ECN
0.45 × 179
ICMarketsSC-Live08
0.52 × 120
ThreeTrader-Live
0.58 × 86
VantageInternational-Live 18
0.61 × 18
AxioryAsia-02Live
0.83 × 64
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live19
0.97 × 101
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live23
1.12 × 211
Darwinex-Live
1.20 × 5
Exness-Real17
1.44 × 61
ICMarketsSC-Live10
1.63 × 16
Tickmill-Live10
1.69 × 29
ICMarketsSC-Live09
2.07 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.29 × 21
ICMarketsSC-Live33
2.58 × 62
otros 41...
Hello Traders, welcome to my signal account!

Important Note: No martingale or grid strategies.

Profitable with Low Risk:
All trades use stop losses. I follow balanced, low-risk strategies without over-leveraging.
High-risk systems may give fast gains but often fail. I focus on safe, steady growth.
Drawdowns are normal. Multiple trades on one pair may be from different setups.

Consistent Withdrawals: 
Profits are taken regularly.

Recommended Minimum Balance:
$1,000.

Let’s make money together!
No hay comentarios
2025.06.30 11:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 02:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 16:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 02:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 22:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.08 21:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
