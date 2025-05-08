- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
293
利益トレード:
223 (76.10%)
損失トレード:
70 (23.89%)
ベストトレード:
5.29 USD
最悪のトレード:
-9.27 USD
総利益:
269.36 USD (245 896 pips)
総損失:
-220.61 USD (199 430 pips)
最大連続の勝ち:
12 (6.96 USD)
最大連続利益:
10.92 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
51.42%
最大入金額:
9.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
3.68
長いトレード:
161 (54.95%)
短いトレード:
132 (45.05%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
1.21 USD
平均損失:
-3.15 USD
最大連続の負け:
2 (-9.40 USD)
最大連続損失:
-9.40 USD (2)
月間成長:
8.69%
年間予想:
105.49%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.76 USD
最大の:
13.25 USD (11.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.39% (13.25 USD)
エクイティによる:
5.86% (8.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US30Cash
|49
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US30Cash
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.29 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +6.96 USD
最大連続損失: -9.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
