Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
293
Gewinntrades:
223 (76.10%)
Verlusttrades:
70 (23.89%)
Bester Trade:
5.29 USD
Schlechtester Trade:
-9.27 USD
Bruttoprofit:
269.36 USD (245 896 pips)
Bruttoverlust:
-220.61 USD (199 430 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (6.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.92 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
51.42%
Max deposit load:
9.58%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.68
Long-Positionen:
161 (54.95%)
Short-Positionen:
132 (45.05%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.40 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.69%
Jahresprognose:
105.49%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.76 USD
Maximaler:
13.25 USD (11.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.39% (13.25 USD)
Kapital:
5.86% (8.73 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.US30Cash 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.US30Cash 49
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.US30Cash 47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.29 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
