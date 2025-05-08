СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Abertura US30
Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 47%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
220 (76.12%)
Убыточных трейдов:
69 (23.88%)
Лучший трейд:
5.29 USD
Худший трейд:
-9.27 USD
Общая прибыль:
268.87 USD (245 639 pips)
Общий убыток:
-220.59 USD (199 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.92 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
51.42%
Макс. загрузка депозита:
9.58%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
159 (55.02%)
Коротких трейдов:
130 (44.98%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-3.20 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.40 USD (2)
Прирост в месяц:
4.60%
Годовой прогноз:
55.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.76 USD
Максимальная:
13.25 USD (11.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.39% (13.25 USD)
По эквити:
5.86% (8.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 289
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 48
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.29 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.96 USD
Макс. убыток в серии: -9.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Abertura US30
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
155
USD
38
99%
289
76%
51%
1.21
0.17
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.