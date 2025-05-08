SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Abertura US30
Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
181
Profit Trade:
130 (71.82%)
Loss Trade:
51 (28.18%)
Best Trade:
5.29 USD
Worst Trade:
-6.13 USD
Profitto lordo:
197.99 USD (203 635 pips)
Perdita lorda:
-169.66 USD (167 282 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
73.12%
Massimo carico di deposito:
4.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
99 (54.70%)
Short Trade:
82 (45.30%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.52 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.40 USD (2)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.76 USD
Massimale:
13.25 USD (11.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.39% (13.25 USD)
Per equità:
4.13% (4.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.29 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.57 USD
Massima perdita consecutiva: -9.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Abertura US30
30USD al mese
28%
0
0
USD
135
USD
26
99%
181
71%
73%
1.16
0.16
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.