Signaux / MetaTrader 4 / Abertura US30
Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
130 (71.82%)
Perte trades:
51 (28.18%)
Meilleure transaction:
5.29 USD
Pire transaction:
-6.13 USD
Bénéfice brut:
197.99 USD (203 635 pips)
Perte brute:
-169.66 USD (167 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10.92 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
73.12%
Charge de dépôt maximale:
4.07%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.14
Longs trades:
99 (54.70%)
Courts trades:
82 (45.30%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
1.52 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.70%
Prévision annuelle:
32.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.76 USD
Maximal:
13.25 USD (11.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.39% (13.25 USD)
Par fonds propres:
4.13% (4.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US30Cash 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US30Cash 28
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US30Cash 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.29 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.57 USD
Perte consécutive maximale: -9.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
