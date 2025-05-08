- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
293
Negociações com lucro:
223 (76.10%)
Negociações com perda:
70 (23.89%)
Melhor negociação:
5.29 USD
Pior negociação:
-9.27 USD
Lucro bruto:
269.36 USD (245 896 pips)
Perda bruta:
-220.61 USD (199 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (6.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.92 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
51.42%
Depósito máximo carregado:
9.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
3.68
Negociações longas:
161 (54.95%)
Negociações curtas:
132 (45.05%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-3.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.40 USD (2)
Crescimento mensal:
8.69%
Previsão anual:
105.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.76 USD
Máximo:
13.25 USD (11.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (13.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.86% (8.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US30Cash
|49
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US30Cash
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.29 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.96 USD
Máxima perda consecutiva: -9.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
47%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
39
99%
293
76%
51%
1.22
0.17
USD
USD
11%
1:500