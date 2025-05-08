SinaisSeções
Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 47%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
293
Negociações com lucro:
223 (76.10%)
Negociações com perda:
70 (23.89%)
Melhor negociação:
5.29 USD
Pior negociação:
-9.27 USD
Lucro bruto:
269.36 USD (245 896 pips)
Perda bruta:
-220.61 USD (199 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (6.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.92 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
51.42%
Depósito máximo carregado:
9.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
3.68
Negociações longas:
161 (54.95%)
Negociações curtas:
132 (45.05%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-3.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.40 USD (2)
Crescimento mensal:
8.69%
Previsão anual:
105.49%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.76 USD
Máximo:
13.25 USD (11.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.39% (13.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.86% (8.73 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash 49
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash 47K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.29 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +6.96 USD
Máxima perda consecutiva: -9.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.