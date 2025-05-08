시그널섹션
Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
0 리뷰
안정성
40
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
315
이익 거래:
238 (75.55%)
손실 거래:
77 (24.44%)
최고의 거래:
5.29 USD
최악의 거래:
-10.13 USD
총 수익:
274.10 USD (249 300 pips)
총 손실:
-255.95 USD (219 873 pips)
연속 최대 이익:
12 (6.96 USD)
연속 최대 이익:
10.92 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
50.24%
최대 입금량:
10.64%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
171 (54.29%)
숏(주식차입매도):
144 (45.71%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.06 USD
평균 이익:
1.15 USD
평균 손실:
-3.32 USD
연속 최대 손실:
2 (-14.00 USD)
연속 최대 손실:
-14.00 USD (2)
월별 성장률:
-16.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.76 USD
최대한의:
32.77 USD (21.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.83% (32.77 USD)
자본금별:
6.85% (9.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
.US30Cash 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
.US30Cash 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
.US30Cash 30K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.29 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +6.96 USD
연속 최대 손실: -14.00 USD

2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
