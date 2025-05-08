- 자본
트레이드:
315
이익 거래:
238 (75.55%)
손실 거래:
77 (24.44%)
최고의 거래:
5.29 USD
최악의 거래:
-10.13 USD
총 수익:
274.10 USD (249 300 pips)
총 손실:
-255.95 USD (219 873 pips)
연속 최대 이익:
12 (6.96 USD)
연속 최대 이익:
10.92 USD (7)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
50.24%
최대 입금량:
10.64%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
171 (54.29%)
숏(주식차입매도):
144 (45.71%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.06 USD
평균 이익:
1.15 USD
평균 손실:
-3.32 USD
연속 최대 손실:
2 (-14.00 USD)
연속 최대 손실:
-14.00 USD (2)
월별 성장률:
-16.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.76 USD
최대한의:
32.77 USD (21.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.83% (32.77 USD)
자본금별:
6.85% (9.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US30Cash
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US30Cash
|30K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.29 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +6.96 USD
연속 최대 손실: -14.00 USD
