- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
289
盈利交易:
220 (76.12%)
亏损交易:
69 (23.88%)
最好交易:
5.29 USD
最差交易:
-9.27 USD
毛利:
268.87 USD (245 639 pips)
毛利亏损:
-220.59 USD (199 425 pips)
最大连续赢利:
12 (6.96 USD)
最大连续盈利:
10.92 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
51.42%
最大入金加载:
9.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
14 小时
采收率:
3.64
长期交易:
159 (55.02%)
短期交易:
130 (44.98%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-3.20 USD
最大连续失误:
2 (-9.40 USD)
最大连续亏损:
-9.40 USD (2)
每月增长:
4.60%
年度预测:
55.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
10.76 USD
最大值:
13.25 USD (11.39%)
相对跌幅:
结余:
11.39% (13.25 USD)
净值:
5.86% (8.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US30Cash
|48
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US30Cash
|47K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.29 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.96 USD
最大连续亏损: -9.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
