Maicon Lazier Reichel

Abertura US30

Maicon Lazier Reichel
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 47%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
293
Transacciones Rentables:
223 (76.10%)
Transacciones Irrentables:
70 (23.89%)
Mejor transacción:
5.29 USD
Peor transacción:
-9.27 USD
Beneficio Bruto:
269.36 USD (245 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-220.61 USD (199 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (6.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.92 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
51.42%
Carga máxima del depósito:
9.58%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
3.68
Transacciones Largas:
161 (54.95%)
Transacciones Cortas:
132 (45.05%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
1.21 USD
Pérdidas medias:
-3.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.69%
Pronóstico anual:
105.49%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.76 USD
Máxima:
13.25 USD (11.39%)
Reducción relativa:
De balance:
11.39% (13.25 USD)
De fondos:
5.86% (8.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US30Cash 293
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US30Cash 49
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US30Cash 47K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.29 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +6.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.06.13 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 17:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
