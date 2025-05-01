- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
731
利益トレード:
251 (34.33%)
損失トレード:
480 (65.66%)
ベストトレード:
60.98 USD
最悪のトレード:
-44.60 USD
総利益:
9 667.27 USD (954 255 pips)
総損失:
-8 246.73 USD (793 486 pips)
最大連続の勝ち:
13 (533.82 USD)
最大連続利益:
533.82 USD (13)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
71.60%
最大入金額:
81.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
525 (71.82%)
短いトレード:
206 (28.18%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.94 USD
平均利益:
38.52 USD
平均損失:
-17.18 USD
最大連続の負け:
22 (-438.08 USD)
最大連続損失:
-438.08 USD (22)
月間成長:
2.69%
年間予想:
32.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
711.78 USD
最大の:
860.51 USD (44.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.08% (835.67 USD)
エクイティによる:
32.19% (56.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|613
|GBPJPY
|29
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-47
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|-60
|CADJPY
|-38
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-92
|NZDJPY
|58
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|169K
|GBPJPY
|-2.9K
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|-4.4K
|CADJPY
|-2.2K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-6.2K
|NZDJPY
|5K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.98 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +533.82 USD
最大連続損失: -438.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
78%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
35
0%
731
34%
72%
1.17
1.94
USD
USD
92%
1:200