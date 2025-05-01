- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
729
盈利交易:
251 (34.43%)
亏损交易:
478 (65.57%)
最好交易:
60.98 USD
最差交易:
-44.60 USD
毛利:
9 667.27 USD (954 255 pips)
毛利亏损:
-8 219.40 USD (790 936 pips)
最大连续赢利:
13 (533.82 USD)
最大连续盈利:
533.82 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
71.60%
最大入金加载:
81.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.68
长期交易:
524 (71.88%)
短期交易:
205 (28.12%)
利润因子:
1.18
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
38.52 USD
平均损失:
-17.20 USD
最大连续失误:
22 (-438.08 USD)
最大连续亏损:
-438.08 USD (22)
每月增长:
13.60%
年度预测:
164.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
711.78 USD
最大值:
860.51 USD (44.03%)
相对跌幅:
结余:
92.08% (835.67 USD)
净值:
32.19% (56.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|612
|GBPJPY
|28
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-40
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|-60
|CADJPY
|-38
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-92
|NZDJPY
|58
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|171K
|GBPJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|-4.4K
|CADJPY
|-2.2K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-6.2K
|NZDJPY
|5K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.98 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +533.82 USD
最大连续亏损: -438.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-Real33
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
