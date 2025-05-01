信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lucky FX
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
729
盈利交易:
251 (34.43%)
亏损交易:
478 (65.57%)
最好交易:
60.98 USD
最差交易:
-44.60 USD
毛利:
9 667.27 USD (954 255 pips)
毛利亏损:
-8 219.40 USD (790 936 pips)
最大连续赢利:
13 (533.82 USD)
最大连续盈利:
533.82 USD (13)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
71.60%
最大入金加载:
81.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.68
长期交易:
524 (71.88%)
短期交易:
205 (28.12%)
利润因子:
1.18
预期回报:
1.99 USD
平均利润:
38.52 USD
平均损失:
-17.20 USD
最大连续失误:
22 (-438.08 USD)
最大连续亏损:
-438.08 USD (22)
每月增长:
13.60%
年度预测:
164.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
711.78 USD
最大值:
860.51 USD (44.03%)
相对跌幅:
结余:
92.08% (835.67 USD)
净值:
32.19% (56.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 612
GBPJPY 28
AUDJPY 17
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 15
CHFJPY 14
NZDJPY 6
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
GBPJPY -40
AUDJPY 2
EURJPY -60
CADJPY -38
USDJPY -1
CHFJPY -92
NZDJPY 58
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 171K
GBPJPY -2.3K
AUDJPY 2.5K
EURJPY -4.4K
CADJPY -2.2K
USDJPY 810
CHFJPY -6.2K
NZDJPY 5K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +60.98 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +533.82 USD
最大连续亏损: -438.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
没有评论
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lucky FX
每月30 USD
80%
0
0
USD
2.1K
USD
35
0%
729
34%
72%
1.17
1.99
USD
92%
1:200
