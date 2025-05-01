SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lucky FX
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 78%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
731
Transacciones Rentables:
251 (34.33%)
Transacciones Irrentables:
480 (65.66%)
Mejor transacción:
60.98 USD
Peor transacción:
-44.60 USD
Beneficio Bruto:
9 667.27 USD (954 255 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 246.73 USD (793 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (533.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
533.82 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
71.60%
Carga máxima del depósito:
81.52%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
525 (71.82%)
Transacciones Cortas:
206 (28.18%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.94 USD
Beneficio medio:
38.52 USD
Pérdidas medias:
-17.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-438.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-438.08 USD (22)
Crecimiento al mes:
10.58%
Pronóstico anual:
128.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
711.78 USD
Máxima:
860.51 USD (44.03%)
Reducción relativa:
De balance:
92.08% (835.67 USD)
De fondos:
32.19% (56.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 613
GBPJPY 29
AUDJPY 17
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 15
CHFJPY 14
NZDJPY 6
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
GBPJPY -47
AUDJPY 2
EURJPY -60
CADJPY -38
USDJPY -1
CHFJPY -92
NZDJPY 58
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 169K
GBPJPY -2.9K
AUDJPY 2.5K
EURJPY -4.4K
CADJPY -2.2K
USDJPY 810
CHFJPY -6.2K
NZDJPY 5K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.98 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +533.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -438.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
otros 318...
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
